Настоящая одесская уха – это не просто суп, а целая история, дарящая наслаждение своим неповторимым вкусом и ароматом.

Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, раскрыла свой секретный рецепт, понравившийся каждой семье.

Чтобы уха получилась действительно вкусной, подготовьте следующие ингредиенты:

700 г мелкой рыбы (напр., карась или карп)

1 средняя морковь

1 средний картофель

1 репчатая луковица

300 г филе белой рыбы (например, кефаль)

Соль, перец по вкусу

Зелень (укроп или петрушка)

Чеснок (по желанию)

1-2 помидора

Вскипятите воду в кастрюле, добавьте очищенную мелкую рыбу. Важно, чтобы вода не бурлила, а лишь слегка покачивалась. Варите 15-20 минут, пока рыба не отдаст свой аромат. Когда бульон готов, процедите его через мелкое сито. Вытяните из него голову и хвост рыбы – они придадут вкусу.

В процеженный бульон добавьте нарезанный на кусочки морковь, картофель и репчатый лук. Не забудьте сделать надрезы на овощах, чтобы они поскорее отдали свой вкус. Через 10–15 минут добавьте филе белой рыбы. Варите до готовности.

За несколько минут до готовности добавьте изрезанные помидоры, зелень и, если хотите, чеснок. Это придаст для ухи особый аромат. Ваша уха готова! Подавайте горячей и приправьте зеленью.

Теперь вы знаете, как приготовить настоящую одесскую уху! Сделайте этот рецепт частью своих семейных традиций и смакуйте вместе.

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