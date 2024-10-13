Не витримавши цього, пацієнт підпалив матрац у палаті за допомогою запальнички.

Чоловік розлютився на медиків через отриманий укол і вирішив помститися, підпаливши медзаклад.

Про це повідомили журналісти Politeka, посилаючись на вирок Березівського районного суду.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але за свої дії пацієнту все ж таки понести відповідальність.

Помста лікарям

Пацієнт проходив лікування травми в Березівській міській лікарні, де йому запропонували зробити укол. Проте чоловік відмовився і намагався втекти з медичного закладу. Поліція затримала його і повернула назад. Врешті-решт, укол було зроблено.

Не витримавши цього, пацієнт підпалив матрац у палаті за допомогою запальнички. Вогонь пошкодив ліжко, двері, стелю та підлогу.

Рішення суду

Обвинувачений повністю визнав свою провину та висловив щире каяття, запевнивши, що більше так не вчинятиме. Враховуючи ці відомості, суддя призначив йому випробувальний термін на півтора роки замість трьох років ув'язнення.

Слід зазначити, що підсудний не буває на обліку у нарколога та психіатра.

Раніше Politeka також писала про те, що на Одещині чоловік вирішив кинути у будинок ексбойфренда доньки гранату. Він пішов на такий крок через те, що донька була ображена на колишнього, батько вирішив йому помститись.

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