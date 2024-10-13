Не выдержав этого, пациент поджег матрас в палате с помощью зажигалки.

Муж разозлился на медиков из-за полученного укола и решил отомстить , поджег медучреждение.

Об этом сообщили журналисты Politeka, ссылаясь на приговор Березовского районного суда.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, но за свои действия пациенту все же понести ответственность.

Месть врачам

Пациент проходил лечение травмы в Березовской городской больнице, где ему было предложено сделать укол. Однако мужчина отказался и пытался скрыться из медицинского учреждения. Полиция задержала его и вернула назад. В конце концов укол был сделан.

Не выдержав этого, пациент поджег матрас в палате с помощью зажигалки. Огонь повредил кровать, дверь, потолок и пол.

Решение суда

Обвиняемый полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние, заверив, что больше так не поступит. Учитывая эти сведения, судья назначил ему испытательный срок на полтора года вместо трех лет заключения.

Следует отметить, что подсудимый не бывает на учете у нарколога и психиатра.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одесской области мужчина решил бросить в дом эксбойфренда дочери гранату. Он пошел на такой шаг из-за того, что дочь была оскорблена бывшим, отец решил ему отомстить.

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