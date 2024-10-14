Власниця закладу, яка займається приготуванням та подачею суші і піци, помітила невідповідність між сплаченими коштами та реальним прибутком.

В Одесі викрили працівника служби доставки, який наживався на продажу суші та піці.

Про це повідомили в Національній поліції Одеської області 9 жовтня.

Адміністратор служби замість того, щоб здавати виручені гроші в касу, привласнював їх собі. Протягом місяця він забрав до кишені майже 14 тисяч гривень. Тепер йому загрожує тривалий тюремний термін.

Подробиці злочину:

Власниця закладу, яка займається приготуванням та подачею суші і піци, помітила невідповідність між сплаченими коштами та реальним прибутком. Звернувшись до поліції, вони зрозуміли, що до цього причетний 26-річний адміністратор, який нещодавно почав працювати.

Молодий чоловік прийняв замовлення, передав їх на кухню і кур'єрам, але частину грошей, отриманих від клієнтів, залишив собі. Для приховування злочину він змінював дані в електронній системі, видаляючи частину замовлень або коригуючи їх вартість.

З кожного замовлення він забирав від 150 до 1 тисячі гривень.

Що йому загрожує:

Чоловіку висунули звнувачення у привласненні чужого майна і незаконному зборі інформації. Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом і чекає на суд. У разі визнання його винним, йому загрожує до восьми років позбавлення волі та заборона займатися певною діяльністю на три роки.

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