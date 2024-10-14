Владелец заведения, занимающегося приготовлением и подачей суши и пиццы, заметила несоответствие между уплаченными средствами и реальной прибылью.

В Одессе разоблачили работника службы доставки, который наживался на продаже суши и пиццы.

Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области 9 октября.

Администратор службы вместо того, чтобы сдавать вырученные деньги в кассу, присваивал их себе. В течение месяца он забрал в карман почти 14 тысяч гривен. Теперь ему грозит длительный срок.

Подробности преступления:

Владелец заведения, занимающегося приготовлением и подачей суши и пиццы, заметила несоответствие между уплаченными средствами и реальной прибылью. Обратившись в полицию, они поняли, что к этому причастен 26-летний администратор, недавно начавший работать.

Молодой человек принял заказ, передал их на кухню и курьерам, но часть денег, полученных от клиентов, оставил себе. Для утаивания преступления он изменял данные в электронной системе, удаляя часть заказов или корректируя их стоимость.

С каждого заказа он забирал от 150 до 1 тысяч гривен.

Что ему грозит:

Мужчине выдвинули обвинение в присвоении чужого имущества и незаконном сборе информации. В настоящее время он находится под ночным домашним арестом и ждет суда. В случае признания его виновным ему грозит до восьми лет лишения свободы и запрет заниматься определенной деятельностью на три года.

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