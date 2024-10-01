Якщо у вас немає часу на приготування справжньої піци, то спробуйте цей простий рецепт, завдяки якому за 10 хвилин у вас буде готова смачнюща страва.

Популярна фудблогерка, авторка кулінарної книги "Твої найкращі рецепти" Тетяна Юшина показала, як приготувати смачну та поживну а-ля піцу за 10 хвилин.

Блогерка відзначила, що це рецепт із далеких 90-х, яким раніше багато хто користувався, а потім забув про нього.

"Робити дуже просто, можна навіть дітей навчити і хай готують собі. Можна пекти її до сніданку, можна на вечерю, з собою в дорогу, або просто коли захотілось чогось смачненького", – розповіла кулінар.

На сковороду 24-25 см в діаметрі нам знадобиться:

білий хліб (тостовий або звичайний батон) - декілька шматочків

яйця - 2 шт.

кетчуп - 1 ст.л.

ковбаса - 120 г

сир моцарела або інший - 120 г

помідор - 0,5 шт.

орегано - за бажанням

З начинками можно експериментувати, додавати різноманітні овочі, гриби, різні види мʼяса, консервований тунець тощо.

Сковороду ставимо на середній вогонь, змащуємо олією та щільно викладаємо скибки хліба. Яйця розмішуємо та заливаємо ними хліб, стараючись, щоб вони потрапили в усі щілинки між шматочками хліба.

Змащуємо хліб кетчупом та викладаємо зверху нарізану тоненькими кільцями ковбасу, нарізаний помідор і сир.

"Якщо моцарелла в шарику, то краще нарізати, інши сорти сиру - натерти", – пояснила кулінар.

Накриваємо сковороду кришкою, вогонь робимо нижче середнього та готуємо піцу приблизно 10 хвилин. Готову страву перекладаємо на тарілку та нарізаємо як піцу.

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