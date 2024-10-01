Если у вас нет времени на приготовление настоящей пиццы, то попробуйте этот простой рецепт, благодаря которому за 10 минут у вас будет готово вкуснейшее блюдо.

Популярная фудблогерка, авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусную и питательную а-ля пиццу за 10 минут.

Блогерка отметила, что это рецепт из далеких 90-х, которым раньше многие пользовались, а затем забыли о нем.

"Делать очень просто, можно даже детей научить и пусть готовят себе. Можно печь ее к завтраку, можно на ужин, с собой в дорогу, или просто когда захотелось чего-нибудь вкусненького", – рассказала кулинар.

На сковороду 24-25 см в диаметре нам понадобится:

белый хлеб (тостовый или обычный батон) – несколько кусочков

яйца – 2 шт.

кетчуп – 1 ст.л.

колбаса – 120 г

сыр моцарелла или другой - 120 г

помидор – 0,5 шт.

орегано – по желанию

С начинками можно экспериментировать, добавлять разнообразные овощи, грибы, разные виды мяса, консервированный тунец и т.д.

Сковороду ставим на средний огонь, смазываем растительным маслом и плотно выкладываем ломтики хлеба. Яйца размешиваем и заливаем ими хлеб, стараясь попасть во все щелки между кусочками хлеба.

Смазываем хлеб кетчупом и выкладываем сверху нарезанную тоненькими кольцами колбасу, нарезанный помидор и сыр.

"Если моцарелла в шарике, то лучше нарезать, другие сорта сыра – натереть", – пояснила кулинар.

Накрываем сковороду крышкой, огонь делаем ниже среднего и готовим пиццу примерно 10 минут. Готовое блюдо перекладываем на тарелку и нарезаем как пиццу.

Последние новости Украины:

Медовик для ленивых: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом.

Миша Кацурин показал, как вкусно приготовить яйца для завтрака.

Вкуснее, чем запеканка: простой рецепт шоколадного пирога с творожной начинкой.