Суд виніс рішення у справі, де жінка заплатила гроші за меблі, але так і не отримала обіцяний товар.

Одеситка, яка влітку 2023 року замовила 10 стільців на суму понад 76 тисяч гривень, так і не дочекалася свого замовлення.

Як повідомляє "Інформатор", жінка внесла передоплату у розмірі 49 460 гривень, але постачальник зник, не надавши товару. Ця ситуація стала предметом розгляду в Приморському районному суді Одеси, рішення якого було опубліковане 11 вересня 2024 року.

Як повідомляють у виданні, жінка знайшла постачальника меблів через Instagram, звернувшись до компанії Diletto.Ukraine. У ході перемовин було узгоджено замовлення 10 стільців моделі "Мілан" з ніжками з ясеня та тканиною Fargotex.

Загальна вартість замовлення склала 76 095 гривень. Оскільки постачальник працював на умовах передоплати, жінка перерахувала 65% суми — 49 460 гривень на рахунок фізичної особи-підприємця (ФОП) 20 липня 2023 року.

Після цього вона повідомила про оплату через Instagram. Згідно з домовленостями, замовлення мало бути виконане до серпня 2023 року, але ні товар, ні повернення коштів жінка так і не отримала.

Приморський районний суд Одеси задовольнив позов постраждалої, зобов’язавши ФОП повернути жінці суму передоплати у розмірі 49 460 гривень, а також додатково стягнути 197 гривень інфляційних витрат та 283 гривні у вигляді 3% річних.

Відповідач не надав жодних пояснень або доказів на свою користь і не подав заяв до суду. Під час розгляду справи суд зазначив, що цивільне судочинство має на меті захист прав та інтересів фізичних осіб, і після всебічного дослідження доказів було вирішено задовольнити позов жінки.

Суд визнав наявність підстав для повернення коштів, оскільки постачальник не виконав свої зобов’язання.

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