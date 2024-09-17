Суд вынес решение по делу, где женщина заплатила деньги за мебель, но так и не получила обещанного товара.

Одесситка , которая летом 2023 года заказала 10 стульев на сумму более 76 тысяч гривен, так и не дождалась своего заказа.

Как сообщает "Информатор", женщина внесла предоплату в размере 49 460 гривен, но поставщик скрылся, не предоставив товара. Эта ситуация стала предметом разбирательства в Приморском районном суде Одессы, решение которого было опубликовано 11 сентября 2024 года.

Как сообщают в издании, женщина нашла поставщика мебели через Instagram, обратившись в компанию Diletto.Ukraine. В ходе переговоров был согласован заказ 10 стульев модели "Милан" с ножками из ясеня и тканью Fargotex.

Общая стоимость заказа составила 76095 гривен. Поскольку поставщик работал на условиях предоплаты, женщина перечислила 65% суммы - 49 460 гривен на счет физического лица-предпринимателя (ФЛП) 20 июля 2023 года.

После этого она сообщила об оплате через Instagram. Согласно договоренностям, заказ должен быть выполнен до августа 2023 года, но ни товар, ни возврат средств женщина так и не получила.

Приморский районный суд Одессы удовлетворил иск пострадавшей, обязав ФЛП вернуть женщине сумму предоплаты в размере 49 460 гривен, а также дополнительно взыскать 197 гривен инфляционных расходов и 283 гривны в размере 3% годовых.

Ответчик не дал никаких объяснений или доказательств в свою пользу и не подал заявлений в суд. При рассмотрении дела суд отметил, что гражданское судопроизводство имеет целью защиту прав и интересов физических лиц, и после всестороннего исследования доказательств было решено удовлетворить иск женщины.

Суд признал наличие оснований возврата средств, поскольку поставщик не выполнил свои обязательства.

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