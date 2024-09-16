У Білгород-Дністровському районі рятувальники діставали жінку, яка впала із кручі та не могла підвестися.

У селі Чабанське Одеської області жінка, яка викидала сміття, впала з кручі разом зі своєю тачкою.

Про інцидент повідомило видання «Кримінал».

Наразі відомо, що під час спроби позбутися сміття на крутій ділянці біля лиману жінка втратила рівновагу і зірвалася вниз. Очевидці, які стали свідками події, негайно зателефонували до Служби порятунку.

Через важкодоступне місце, де сталася подія, рятувальникам довелося діяти швидко і злагоджено, щоб дістатися до постраждалої.

Місце падіння жінки було віддалене, тому рятувальники в спеціальних захисних костюмах пробиралися до неї вздовж лиману через густий очерет. Постраждала отримала травми і не могла самостійно піднятися, тому її довелося транспортувати на ношах через ті ж самі зарості.

Після складної операції рятувальники змогли перенести жінку до карети швидкої допомоги, яка вже чекала неподалік. Її одразу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Цей випадок став черговим нагадуванням про небезпеку необережного поводження в місцях з крутими схилами та важкодоступною місцевістю. Рятувальники закликають місцевих жителів бути більш уважними та уникати небезпечних дій, особливо на схилах та біля водойм.

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