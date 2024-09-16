В Белгород-Днестровском районе спасатели доставали упавшую с утеса женщину, которая не могла подняться.

В селе Чабанское Одесской области женщина, которая выбрасывала мусор, упала с утеса вместе со своей тачкой.

Об инциденте сообщило издание «Криминал».

Пока известно, что при попытке избавиться от мусора на крутом участке у лимана женщина потеряла равновесие и сорвалась вниз. Очевидцы, ставшие свидетелями происшествия, немедленно позвонили в Службу спасения.

Из-за труднодоступного места, где произошло событие, спасателям пришлось действовать быстро и слаженно, чтобы добраться до пострадавшей.

Место падения женщины было удалено, поэтому спасатели в специальных защитных костюмах пробирались к ней вдоль лимана через густой камыш. Пострадавшая получила травмы и не могла самостоятельно подняться, поэтому ее пришлось транспортировать на носилках из-за тех же зарослей.

После сложной операции спасатели смогли перенести женщину в карету скорой помощи, которая уже ожидала неподалеку. Ее сразу доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Это стало очередным напоминанием об опасности неосторожного обращения в местах с крутыми склонами и труднодоступной местностью. Спасатели призывают местных жителей быть внимательнее и избегать опасных действий, особенно на склонах и у водоемов.

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