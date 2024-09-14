На Одещині розгорнулася історія шахрайства, в якій 38-річний житель Ізмаїла видурив у голови ОСББ значну суму грошей.

Як повідомляють у пресслужбі Національної поліції України, чоловік пообіцяв встановити ролетні ворота на парковці біля багатоквартирного будинку, але після отримання 42 тисяч гривень, які були зібрані з мешканців, зник.

Шахрай скористався довірою жінки, голови ОСББ, яка раніше вже наймала його для виконання ремонтних робіт у новобудові. Того разу чоловік довів роботу до кінця, тому жінка без вагань довірила йому нове завдання. Під виглядом працівника спеціалізованої фірми, він обіцяв швидко встановити ворота, проте після отримання грошей почав уникати контактів і не виконав свою частину угоди.

Після безрезультатних спроб самостійного розшуку злодія, потерпіла звернулася до поліції. Правоохоронці оперативно встановили і затримали шахрая, який визнав свою провину. Він зізнався, що не мав жодного відношення до фірми, представником якої видавав себе, і не планував виконувати обіцяні роботи. Єдине, що його цікавило, - це терміново отримати гроші.

Суд визнав зловмисника винним у шахрайстві і призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на два роки. Цей випадок ще раз підкреслює, що перед тим, як довіряти комусь значну суму грошей - варто більш ретельно перевіряти інформацію, щоб не натрапити на шахраїв.

Останні новини України:

Масова бійка сталася в Одесі, люди в камуфляжі накинулись на цивільних: в ТЦК повідомили, що сталося

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати