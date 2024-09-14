В Одесской области развернулась история мошенничества, в которой 38-летний житель Измаила выдурил у главы ОСМД значительную сумму денег.

Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции Украины, мужчина пообещал установить ролетные ворота на парковке возле многоквартирного дома, но после получения 42 тысяч гривен, собранных с жильцов, исчез.

Мошенник воспользовался доверием женщины, главы ОСМД, ранее уже нанимавшей его для выполнения ремонтных работ в новостройке. В тот раз мужчина довел работу до конца, поэтому женщина без колебаний доверила ему новую задачу. Под видом работника специализированной фирмы он обещал быстро установить ворота, однако после получения денег начал избегать контактов и не выполнил свою часть соглашения.

После безрезультатных попыток самостоятельного розыска вора потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители оперативно установили и задержали мошенника, признавшего свою вину. Он признался, что не имел никакого отношения к фирме, представителем которой выдавал себя и не планировал выполнять обещанные работы. Единственное, что его интересовало, – это срочно получить деньги.

Суд признал злоумышленника виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на два года. Этот случай еще раз подчеркивает, что перед тем, как доверять кому-то значительную сумму денег – стоит более тщательно проверять информацию, чтобы не наткнуться на мошенников.

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