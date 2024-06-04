Відомий астролог розповів, чи є загроза наступу росіян для Одеси та області.

Особливому ризику наступу ворожої армії наражаються Київ, Херсон та Одеса.

Відомий таролог Людмила Хомутовська розповіла, що на тлі регулярних обстрілів активно обговорюється можливість наступу окупантів на Одесу.

"У зоні ризику є Київ. Він триматиме оборону, але тема ракет залишається активною. Одесу також "чіплятимуть", але не так як Київ. До Львова окупанти дотягуватимуться, але періодично. Звідти буде багато новин", - пояснила Хомутовська.

Також астролог Влад Росс підкреслив, що ФСБ постійно лякають наступом, захопленням і б'ють ракетами, але ресурсу для наступу росіяни не мають.

При цьому однією з основних цілей окупантів є Одеса та Київ. Зокрема, влітку ворог спробує якись наблизитись до Одеси, щоб знищити порт.

Військові також оцінили потенціал росіян щодо можливого наступу на Одесу.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни поки не мають ресурсів дійти до Одеси. Тому про наступ на Одесу поки що не йдеться.

"Це виглядає як фантастичний сценарій для РФ. Не слід забувати, що є берегові артилеристи, ракетні артилерійські війська, які не підпустять супротивника до узбережжя", - каже Плетенчук.

Джерело: YouTube-канал Влада Росса, "Еспресо" .

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