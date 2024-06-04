Известный астролог рассказал, есть ли угроза наступления россиян для Одессы и области.

Особому риску наступления вражеской армии подвергаются Киев, Херсон и Одесса.

Известный таролог Людмила Хомутовская рассказала, что на фоне регулярныъ обстрелов активно обсуждается возможность наступления оккупантов на Одессу.

"В зоне риска есть Киев. Он будет держать оборону, но тема ракет остается активной. Одессу также будут "цеплять", но не так как Киев. До Львова оккупанты будут дотягиваться, но периодически. Оттуда будет много новостей", - пояснила Хомутовская.

Также астролог Влад Росс подчеркнул, что ФСБ постоянно пугают наступлением, захватом и бьют ракетами, но ресурса для наступления у россиян нет.

При этом одной из основных целей оккупантов являются Одесса и Киев. В частности, летом враг попытается как-то приблизиться к Одессе, чтобы уничтожить порт.

Военные также оценили потенциал россиян для возможного наступления на Одессу.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что у россиян пока нет ресурсов дойти до Одессы. Поэтому о наступлении на Одессу пока речь не идет.

"Это выглядит как фантастический сценарий для РФ. Не следует забывать, что есть береговые артиллеристы, ракетные артиллерийские войска, которые не подпустят противника к побережью", - говорит Плетенчук.

Источник: YouTube-канал Влада Росса, "Эспрессо".

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