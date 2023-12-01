Енергетики продовжують активну боротьбу з наслідками стихійного лиха на території Одеської області, проводячи роботи цілодобово.

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі станом на ранок 1 грудня залишилося ще 9 843 заявки від громадян про відсутність електропостачання.

Протягом останньої доби, з 30 листопада, вдалося відновити електропостачання для 19 713 родин у 98 населених пунктах Одеської області. Незважаючи на нічні пориви вітру, які призвели до нових відключень, енергетики заявляють, що ситуація під контролем.

З метою прискорення робіт всі бригади енергетиків виведені на лінії. На допомогу фахівцям ДТЕК прибули енергетики з Миколаївобленерго та Одесаміськсвітло.

Роботи з відновлення електропостачання виконуються без перерв, а високовольтне обладнання вже відремонтоване. Наразі активно ведеться робота із відновлення ліній середньої та низької напруги, а також розглядаються та вирішуються точкові заявки громадян.

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