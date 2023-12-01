По информации ДТЭК Одесские электросети по состоянию на утро 1 декабря осталось еще 9843 заявки от граждан об отсутствии электроснабжения.

За последние сутки, с 30 ноября, удалось возобновить электроснабжение для 19 713 семей в 98 населенных пунктах Одесской области. Несмотря на приведшие к новым отключениям ночные порывы ветра, энергетики заявляют, что ситуация под контролем.

В целях ускорения работ все бригады энергетиков выведены на линии. На помощь специалистам ДТЭК прибыли энергетики из Николаевоблэнерго и Одессагорсвета.

Работы по восстановлению электроснабжения производятся без перерывов, а высоковольтное оборудование уже отремонтировано. В настоящее время активно ведется работа по восстановлению линий среднего и низкого напряжения, а также рассматриваются и разрешаются точечные заявки граждан.

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