Про це інформує Болградська державна районна адміністрація.

22 листопада 2023 року, виконуючи бойове завдання в Донецькій області під час наступальних дій та зіткнення з ворогом, солдат Пельтек Едуард Іванович, народжений 1 грудня 1991 року та мешканець Болграда, загинув внаслідок артилерійсько-мінометного обстрілу.

Без сина, брата, чоловіка та батька ще одна українська родина залишається в глибокому сумі. З втратою не можна просто так впоратися.

Попрощатися та висловити шану Герою можна буде завтра в приміщенні прощання "Чорний янгол" у Болграді, на вулиці Поштовій, з 10:00 до 11:30. Після цього траурна процесія рушить до болградського кладовища, де відпочине доблесний бойовий медик, патріот, музикант та випускник Болградської школи №3.

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