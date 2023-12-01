Об этом информирует Болградская государственная районная администрация.

22 ноября 2023 года, выполняя боевое задание в Донецкой области во время наступательных действий и столкновения с врагом, солдат Пельтек Эдуард Иванович, рожденный 1 декабря 1991 и житель Болграда, погиб в результате артиллерийско-минометного обстрела.

Без сына, брата, мужа и отца, еще одна украинская семья остается в глубокой сумме. С утратой нельзя просто так справиться.

Проститься и выразить почет Герою можно будет завтра в помещении прощания "Черный ангел" в Болграде, на улице Почтовой, с 10:00 до 11:30. После этого траурная процессия двинется к болградскому кладбищу, где отдохнет доблестный боевой медик, патриот, музыкант и выпускник Болградской школы №3.

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