Зранку 1 грудня Служба порятунку отримала повідомлення про масштабну пожежу на вулиці Хімічна Малиновського району Одеси.

Про це інформує Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Повідомлення про загорання надійшло о 04:54.

Коли пожежники приїхали на місце події, встановили, що вогонь охопив обладнання та цех з виготовлення тротуарної плитки.

Рятувальники приборкували вогонь за підвищеним номером виклику.

Полум’я локалізували о 05:46, а о 06:05 повністю ліквідували його. Загальна площа пожежі становить близько 300 кв. м.

Причина загорання наразі невідома. Чому здійнявся вогонь та який збиток наніс встановлюють. Ніхто не загинув та не постраждав. Для ліквідації пожежі було залучено 12 одиниць техніки та 54 рятувальники.

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