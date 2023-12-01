Утром 1 декабря Служба спасения получила сообщение о масштабном пожаре на улице Химическая Малиновского района Одессы.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщение о возгорании поступило в 04:54.

Когда пожарные приехали на место происшествия, было установлено, что огонь охватил оборудование и цех по изготовлению тротуарной плитки.

Спасатели укротили огонь по повышенному номеру вызова.

Пламя локализовали в 05:46, а в 06:05 полностью его ликвидировали. Общая площадь пожара составляет около 300 кв. м.

Причина возгорания пока неизвестна. Почему поднялся огонь и какой ущерб нанес устанавливают. Никто не погиб и не пострадал. Для ликвидации пожара было привлечено 12 единиц техники и 54 спасателя.

Читайте также:

В Одессе задержали врача военного госпиталя: что он натворил

В Одесской области водитель натворил бед, все закончилось печально: подробности аварии

Тиктокер зафиксировал работу ПВО в Одессе и поплатился: что грозит злоумышленнику, кадры



