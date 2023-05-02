Актриса Ганна Саліванчук показала, як хворіє син. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Мій організм впорався без антибіотиків, а діти 7 днів повинні приймати антибіотики. Піодермія - якесь гнійне захворювання шкіри, яке стає причиною гноеутворених бактерій (стафілококи та стрептококи). Дає отити, грипи, ангіни та кишкові хвороби", - написала зірка поділилася фото, де продемонструвала гнійник

"У Микити - ангіна. У Гліба - отит. У мене - ангіна. Чому навіть не повірите", - написала Саліванчук на сторіс до того, де показала молодшого сина Микиту.

"А в мене понеділок не дуже добрий, я думаю, як у багатьох українців. У Гліба почало боліти дуже вухо, у Микити знову піднялася температура 39,3 і ми нарешті доїхали до нашого лікаря, адже її не було всі ці два дні . Гліб, ти як себе почуваєш? ", - Запитала Ганна на кадрах, де йшла разом зі своїм сином.

"Недобре", - відповів він, покашлюючи на камеру.

"Не добре, мої котики, не добре. Ось такі справи", розповіла Саліванчук, ділячись своїми турботами з фанатами у сторіс.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" розповіла про біду в сім'ї, яка не обійшлася без лікарні.

А ще Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" без одягу показала, чому не соромиться неідеальної фігури

Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" зізналася, як їй вдалося схуднути.



