Актриса Анна Саливанчук показала, как болеет сын. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Мой организм справился без антибиотиков, а дети 7 дней должны принимать антибиотики. Пиодермия - какое-либо гнойное заболевание кожи, которое становится причиной гноеобразованные бактерии (стафилококки и стрептококки). Дает отиты, гриппы, ангины и кишечные болезни", - написала звезда и поделилась фото, где продемонстрировала гнойник.

"У Никиты - ангина. У Глеба - отит. У меня - ангина. Почему, даже не поверите", - написала Саливанчук на сторис до этого, где показала младшего сына Никиту.

"А у меня понедельник не очень добрый, я думаю, как у многих украинцев. У Глеба начало болеть очень ухо, у Никиты снова поднялась температура 39,3 и мы наконец-то доехали к нашему врачу, ведь ее не было все эти два дня. Глеб, ты как себя чувствуешь?", - спросила Анна на кадрах, где шла вместе со своим сыном.

"Нехорошо", - ответил он, покашливая на камеру.

"Не хорошо, мои котики, не хорошо. Вот такие дела", рассказала Саливанчук, делясь своими заботами с фанатами в сторис.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" рассказала о беде в семье, не обошлось без больницы

А еще Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" без одежды показала, почему не стесняется неидеальной фигуры

Также Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" призналась, как ей удалось похудеть



