Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Катерині II.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram:
"Чудові новини з Одеси. Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Єкатерині. Нарешті! "Русскому міру" не місце в українській Одесі".
Згідно із інформацією нардепа, відповідне рішення підтримали 43 голосами.
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Проти відповідного рішення ніхто не голосував.
Крім того, на XVI сесії Одеської міської ради депутати вирішили демонтувати та перенести пам'ятник О. Суворову.
Пам’ятники «Засновникам Одеси» та О. Суворову будуть тимчасово перенесені до Одеського художнього музею.