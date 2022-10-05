У ніч на 5 жовтня російські окупанти атакували іранськими дронами Україну. Захисники збили шість із них. Про це у прес-службі
"Вночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136", - йдеться у повідомленні. Зенітні ракетні підрозділи.
Повітряних сил знищили шість дронів, якими росіяни намагалися вдарити Україною.
Деякі з них були направлені до Одеси.
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Водночас, представник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що атаки дронами продовжуватимуться.
«Минула ніч була сповнена сигналами повітряної тривоги як для Одеси, так і для інших регіонів нашої держави. Що показує ця ніч? Те, що атаки дронами-камікадзе продовжуватимуться. До того ж, ймовірність ракетної атаки з Чорного моря висока. Зараз там чекають п'ять ракетоносіїв, у тому числі три надводні і два підводні кораблі. Загальний залп – 32 "Калібри"», - зазначив спікер.
Нагадаємо, мобілізовані нещодавно росіяни вже здаються в полон ЗСУ.
Проте декому пощастило менше, і вони вже ніколи не повернуться додому.
Також повідомлялося, що на фото з космосу порівняли колону російської техніки "Київ за три дні" із чергою втікачів від мобілізації на грузинському кордоні.