ЗСУ вночі збили шість іранських дронів-камікадзе на півдні України, деякі з них були направлені до Одеси

У ніч на 5 жовтня російські окупанти атакували іранськими дронами Україну. Захисники збили шість із них. Про це у прес-службі Повітряні сили ЗСУ .

"Вночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136", - йдеться у повідомленні. Зенітні ракетні підрозділи.

Повітряних сил знищили шість дронів, якими росіяни намагалися вдарити Україною.

Деякі з них були направлені до Одеси.

Водночас, представник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що атаки дронами продовжуватимуться.

«Минула ніч була сповнена сигналами повітряної тривоги як для Одеси, так і для інших регіонів нашої держави. Що показує ця ніч? Те, що атаки дронами-камікадзе продовжуватимуться. До того ж, ймовірність ракетної атаки з Чорного моря висока. Зараз там чекають п'ять ракетоносіїв, у тому числі три надводні і два підводні кораблі. Загальний залп – 32 "Калібри"», - зазначив спікер.

Нагадаємо, мобілізовані нещодавно росіяни вже здаються в полон ЗСУ.

Проте декому пощастило менше, і вони вже ніколи не повернуться додому.

Також повідомлялося, що на фото з космосу порівняли колону російської техніки "Київ за три дні" із чергою втікачів від мобілізації на грузинському кордоні.