ВСУ ночью сбили шесть иранских дронов-камикадзе на юге Украины, некоторые из них были направлены на Одессу

В ночь на 5 октября российские оккупанты атаковали иранскими дронами Украину. Защитники сбили шесть из них. Об этом в пресс-службе Воздушных силы ВСУ .

"Ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136", - говорится в сообщении. Зенитные ракетные подразделения.

Воздушных сил уничтожили шесть дронов, которыми россияне пытались ударить по Украине.

Некоторые из них были направлены на Одессу.

В тоже время представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что атаки дронами будут продолжаться.

«Минувшая ночь была наполнена сигналами воздушной тревоги как для Одессы, так и для других регионов нашего государства. Что показывает эта ночь? То, что атаки дронами-камикадзе будут продолжаться. К тому же вероятность ракетной атаки с Черного моря высока. Сейчас там поджидают пять ракетоносителей, в том числе три надводных и два подводных корабля. Общий залп - 32 "Калибры"», - отметил спикер.

Напомним, мобилизованные недавно россияне уже сдаются в плен ВСУ.

Однако некоторым повезло меньше и они уже никогда не вернутся домой.

Также сообщалось, что на фото из космоса сравнили колонну российской техники "Кииев за три дня" с очередью беглецов от мобилизации на грузинской границе.