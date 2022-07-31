Окупанти повідомляють про п'ятьох поранених, через що заходи зі святкування дня ВМФ росії в місті скасовують.

"У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це безпілотник. П'ятьох людей поранено, це співробітники Штабу флоту, загиблих немає", - заявив гауляйтер тимчасово окупованого росією Севастополя.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук спростував закиди пропагандистів.

"Повідомлення тасс про НАЧЕБТО українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час", — наголосив представник ОВА.

Братчук також повідомив, що ніч на неділю, 31 липня, в Одесі та області минула спокійно, без повітряної тривоги та обстрілів. Однак, він наголосив, що ймовірність ракетних атак залишається високою: з моря, повітря та тимчасово окупованого Криму.

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