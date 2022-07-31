Оккупанты сообщают о пяти раненых, из-за чего мероприятия по празднованию дня ВМФ россии в городе отменяют.
"Во двор штаба флота прилетел неизвестный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет", - заявил гауляйтер временно оккупированного россией Севастополя.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опроверг упреки пропагандистов.
"Сообщение тасс о БУДТО украинской атаке штаба черноморского флота в Севастополе - откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время", - подчеркнул представитель ОВА.
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Братчук также сообщил, что ночь на воскресенье, 31 июля, в Одессе и области прошла спокойно, без воздушной тревоги и обстрелов. Однако он подчеркнул, что вероятность ракетных атак остается высокой: с моря, воздуха и временно оккупированного Крыма.
Напомним, на Донбассе готовят обязательную эвакуацию, что нужно знать.
Как сообщала Politeka, экс-глава ЦРУ оценил вероятность возвращения Украине оккупированных территорий.
Также Politeka писала, что Резников поделился хорошими новостями из Пентагона: "Мы получим способы укрепления нашей обороноспособности".