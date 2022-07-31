Российские пропагандисты активно распространяют информацию, будто бы украинский БПЛА атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе.

Оккупанты сообщают о пяти раненых, из-за чего мероприятия по празднованию дня ВМФ россии в городе отменяют.

"Во двор штаба флота прилетел неизвестный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет", - заявил гауляйтер временно оккупированного россией Севастополя.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опроверг упреки пропагандистов.

"Сообщение тасс о БУДТО украинской атаке штаба черноморского флота в Севастополе - откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время", - подчеркнул представитель ОВА.

Братчук также сообщил, что ночь на воскресенье, 31 июля, в Одессе и области прошла спокойно, без воздушной тревоги и обстрелов. Однако он подчеркнул, что вероятность ракетных атак остается высокой: с моря, воздуха и временно оккупированного Крыма.

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