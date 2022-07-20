Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Одеської області, правоохоронці встановили, що шанувальник «русского міра» неодноразово надсилав в чати рф меседжі з проханням здійснити по Одесі ракетний удар, подібний до тих, від яких здригнулась Вінниця.
«Оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 затримали зловмисника за місцем мешкання. Під час обшуку його домоволодіння поліцейські вилучили комп’ютер та мобільний телефон із доказами його колабораційної діяльності», - розповіли в поліції.
Зараз правоохоронці перевіряють одесита на причетність до пособництва ворогові.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла.
19 липня у лікарні померла лікарка-неврологиня Наталя Фальштинська, яка в той день, 14 липня, приймала пацієнтів у клініці «Нейромед». Без мами залишились троє дітей.
Таким чином, росіяни 14 липня вбили своїми ракетами у Вінниці 25 людей.
Раніше повідомлялося, що у Вінниці попрощалися з маленькою Лізою, яка загинула в результаті удару.
Крім того стало відомо, що в Миколаєві готуються до масштабної операції щодо очищення міста від зрадників і колаборантів.
Тим часом мешканців тимчасово окупованого Маріуполя попередили, що опалювального сезону в місті не буде.