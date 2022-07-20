Мешканець Одеси закликав державу-агресора до активних бойових дій в місті.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Одеської області, правоохоронці встановили, що шанувальник «русского міра» неодноразово надсилав в чати рф меседжі з проханням здійснити по Одесі ракетний удар, подібний до тих, від яких здригнулась Вінниця.

«Оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 затримали зловмисника за місцем мешкання. Під час обшуку його домоволодіння поліцейські вилучили комп’ютер та мобільний телефон із доказами його колабораційної діяльності», - розповіли в поліції.

Зараз правоохоронці перевіряють одесита на причетність до пособництва ворогові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла.

19 липня у лікарні померла лікарка-неврологиня Наталя Фальштинська, яка в той день, 14 липня, приймала пацієнтів у клініці «Нейромед». Без мами залишились троє дітей.

Таким чином, росіяни 14 липня вбили своїми ракетами у Вінниці 25 людей.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці попрощалися з маленькою Лізою, яка загинула в результаті удару.

Крім того стало відомо, що в Миколаєві готуються до масштабної операції щодо очищення міста від зрадників і колаборантів.

Тим часом мешканців тимчасово окупованого Маріуполя попередили, що опалювального сезону в місті не буде.