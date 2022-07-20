Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области, правоохранители установили, что поклонник «русского мира» неоднократно посылал в чаты рф месседжи с просьбой осуществить по Одессе ракетный удар, подобный тем, от которых взродгнула Винница.

«Оперативники отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 задержали злоумышленника по месту жительства. Во время обыска его домовладения полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон с доказательствами его коллаборационной деятельности», - рассказали в полиции.

Сейчас стражи порядка проверяют одессита на причастность к пособничеству врагу.

Напомним, ранее стало известно, что количество жертв ракетного удара по Виннице возросло.

19 июля в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская, которая в тот день, 14 июля, принимала пациентов в клинике «Нейромед». Без мамы остались трое детей.

Таким образом, россияне 14 июля убили своими ракетами в Виннице 25 человек.

Ранее сообщалось, что в Виннице простились с маленькой Лизой, погибшей в результате удара.

Кроме того, стало известно, что в Николаеве готовятся к масштабной операции по очистке города от предателей и коллаборантов.

Между тем, жителей временно оккупированного Мариуполя предупредили, что отопительного сезона в городе не будет.