Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области, правоохранители установили, что поклонник «русского мира» неоднократно посылал в чаты рф месседжи с просьбой осуществить по Одессе ракетный удар, подобный тем, от которых взродгнула Винница.
«Оперативники отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 задержали злоумышленника по месту жительства. Во время обыска его домовладения полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон с доказательствами его коллаборационной деятельности», - рассказали в полиции.
Сейчас стражи порядка проверяют одессита на причастность к пособничеству врагу.
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Напомним, ранее стало известно, что количество жертв ракетного удара по Виннице возросло.
19 июля в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская, которая в тот день, 14 июля, принимала пациентов в клинике «Нейромед». Без мамы остались трое детей.
Таким образом, россияне 14 июля убили своими ракетами в Виннице 25 человек.
Ранее сообщалось, что в Виннице простились с маленькой Лизой, погибшей в результате удара.
Кроме того, стало известно, что в Николаеве готовятся к масштабной операции по очистке города от предателей и коллаборантов.
Между тем, жителей временно оккупированного Мариуполя предупредили, что отопительного сезона в городе не будет.