На сесії одеської обласної ради назвали суми компенсації людям, які постраждали внаслідок війни

Про це йдеться у повідомленні прес-служби.

🔸 у разі загибелі члена сім'ї – 100 тис. грн;

🔸 у разі тяжкого поранення (у тому числі з ампутацією) – 50 тис. грн;

🔸 у разі поранення середньої тяжкості – 20 тис. грн.

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Допомога надається одноразово. Якщо йдеться про загибель члена сім'ї, то гроші отримує сім'я, якщо про поранення — відповідно сам постраждалий.

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Щоб отримати допомогу, постраждалим достатньо написати письмову заяву на ім'я голови обласної ради.

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