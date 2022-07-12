На сесії одеської обласної ради назвали суми компенсації людям, які постраждали внаслідок війни
Про це йдеться у повідомленні прес-служби.
🔸 у разі загибелі члена сім'ї – 100 тис. грн;
🔸 у разі тяжкого поранення (у тому числі з ампутацією) – 50 тис. грн;
🔸 у разі поранення середньої тяжкості – 20 тис. грн.
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Допомога надається одноразово. Якщо йдеться про загибель члена сім'ї, то гроші отримує сім'я, якщо про поранення — відповідно сам постраждалий.
Щоб отримати допомогу, постраждалим достатньо написати письмову заяву на ім'я голови обласної ради.
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