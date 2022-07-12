На сессии одесского областного совета назвали суммы компенсации людям, которые пострадали в результате войны
Об этом говорится сообщении пресс-службы.
🔸 в случае гибели члена семьи — 100 тыс. грн;
🔸 в случае тяжелого ранения (в том числе с ампутацией) — 50 тыс. грн;
🔸 в случае ранения средней тяжести — 20 тыс. грн.
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Помощь предоставляется одноразово. Если речь идет о гибели члена семьи, то деньги получает семья, если о ранении — то, соответственно, сам пострадавший.
Чтобы получить помощь, пострадавшим достаточно написать письменное заявление на имя главы областного совета.
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