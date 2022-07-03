Вимушена втеча гарнізону рф з острова Зміїний — це серйозна поразка москви в Чорному морі та втрата контролю над частиною акваторії.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. На його думку, росія більше не повернеться на Зміїний і навряд чи тепер висадить війська в Одесі.



"Це була панічна втеча на надувних моторних човнах під покровом ночі" , - сказав Жданов в інтерв'ю каналу "Можемо пояснити", спростувавши заяву Міноборони рф про "жест доброї волі".

За словами експерта, росіяни знали, що йдуть на зовсім: вся техніка була спалена, включаючи зенітно-ракетний комплекс «Панцир 1С» за 15 мільйонів доларів.

Жданов додав, що операція "з вибивання росіян" тривала тиждень. Збройні сили України змогли влаштувати "спеку" за допомогою нещодавно отриманого західного озброєння, в тому числі протикорабельних ракет "Гарпун". Тепер москва втратила важливий плацдарм, і питання висадки десанта окупантів в Одесі можна зняти з порядку денного.

Але, як зазначає експерт, гарнізону України на Зміїному теж не буде, адже вони ризикують повторити ту ж долю, адже острів постійно перебуває під перехресним вогнем.

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