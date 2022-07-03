Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. На його думку, росія більше не повернеться на Зміїний і навряд чи тепер висадить війська в Одесі.

"Це була панічна втеча на надувних моторних човнах під покровом ночі" , - сказав Жданов в інтерв'ю каналу "Можемо пояснити", спростувавши заяву Міноборони рф про "жест доброї волі".

За словами експерта, росіяни знали, що йдуть на зовсім: вся техніка була спалена, включаючи зенітно-ракетний комплекс «Панцир 1С» за 15 мільйонів доларів.

Олег Жданов

Жданов додав, що операція "з вибивання росіян" тривала тиждень. Збройні сили України змогли влаштувати "спеку" за допомогою нещодавно отриманого західного озброєння, в тому числі протикорабельних ракет "Гарпун". Тепер москва втратила важливий плацдарм, і питання висадки десанта окупантів в Одесі можна зняти з порядку денного.

Але, як зазначає експерт, гарнізону України на Зміїному теж не буде, адже вони ризикують повторити ту ж долю, адже острів постійно перебуває під перехресним вогнем.

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острів Зміїний

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі повністю знищено базу окупантів, було аж 30 вибухів.

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