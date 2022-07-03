Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его мнению, россия больше не вернется на Змеиный и вряд ли теперь высадит десант в Одессе.
"Это было паническое бегство на надувных моторных лодках под покровом ночи", — рассказал Жданов в интервью каналу "Можем объяснить", опровергая заявление Минобороны рф о "жесте доброй воли".
По словам эксперта, россияне знали, что уходят на совсем: была сожжена вся техника, включая зенитно-ракетный комплекс «Панцирь 1С» за 15 миллионов долларов.
Жданов добавил, что операция «по выбиванию россиян» длилась неделю. Устроить «жару» ВСУ смогли с помощью недавно полученного западного оружия, в том числе противолодочных ракет «Гарпун». Теперь москва потеряла важный плацдарм, и вопрос высадки десанта оккупантов в Одессу можно снять с повестки дня.
Но, как отмечает эксперт, на Змеином не будет и гарнизона Украины, потому что они рискует повторить ту же участь, ведь остров постоянно находится под перекрестным огнем.
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Напомним, в оккупированном Мелитополе полностью уничтожена база оккупантов, было аж 30 взрывов.
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