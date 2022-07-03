Вынужденное бегство гарнизона рф с острова Змеиный — это серьезное поражение москвы на Черном море и потеря контроля над частью акватории.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его мнению, россия больше не вернется на Змеиный и вряд ли теперь высадит десант в Одессе.



"Это было паническое бегство на надувных моторных лодках под покровом ночи", — рассказал Жданов в интервью каналу "Можем объяснить", опровергая заявление Минобороны рф о "жесте доброй воли".

По словам эксперта, россияне знали, что уходят на совсем: была сожжена вся техника, включая зенитно-ракетный комплекс «Панцирь 1С» за 15 миллионов долларов.

Жданов добавил, что операция «по выбиванию россиян» длилась неделю. Устроить «жару» ВСУ смогли с помощью недавно полученного западного оружия, в том числе противолодочных ракет «Гарпун». Теперь москва потеряла важный плацдарм, и вопрос высадки десанта оккупантов в Одессу можно снять с повестки дня.

Но, как отмечает эксперт, на Змеином не будет и гарнизона Украины, потому что они рискует повторить ту же участь, ведь остров постоянно находится под перекрестным огнем.

Напомним, в оккупированном Мелитополе полностью уничтожена база оккупантов, было аж 30 взрывов.

Как сообщала Politeka, ВСУ ведут успешное контрнаступление на Херсонщине, в Нацгвардии сообщили первые детали.

Также Politeka писала, что оккупанты начали штурм по многим направлениям: в Генштабе сообщили, как изменилась ситуация по линии фронта.