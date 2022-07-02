Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для ураження наземних цілей в Україні.

За даними британських розвідників, які оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 2 липня, це відбувається через скорочення в рф запасів більш точної сучасної зброї.

Так, наприклад аналіз записів із камер відеоспостереження показує, що ракета, яка влучила в ТЦ Кременчука 27 червня була Х-32, модернізована версія радянської Х-22.

"Хоча Х-32 має кілька покращених характеристик порівняно з Х-22, вона все ще не оптимізована для точного вражання наземних цілей, особливо в міських умовах. Це значно збільшує ймовірність супутнього збитку під час націлювання на забудовані території", — пояснили експерти.

Розвідники додали, що подальші удари окупантів 30 червня по Сергіївці Білгород-Дністровського району Одеської області, ймовірно, здійснювалися старими ракетами Х-22.

"Ця зброя ще менш точна і непридатна для високоточних ударів і майже напевно неодноразово спричиняла жертви серед цивільного населення протягом останніх тижнів", — сказано в повідомленні британців.

Також розвідка повідомила, що російські війська продовжують досягати незначного просування навколо Лисичанська, в районі тривають авіа- та артилерійські удари. За даними британських експертів, українські війська продовжують блокувати російські сили на південно-східній околиці Лисичанська.

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