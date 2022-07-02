По данным британских разведчиков, которые обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 2 июля, это происходит из-за сокращения в россии запасов более точного современного оружия.

Так, например, анализ записей с камер видеонаблюдения показывает, что ракета, попавшая в ТЦ Кременчуга 27 июня была Х-32, модернизирована версия советской Х-22.

"Хотя Х-32 имеет несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, она все еще не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях. Это значительно увеличивает вероятность сопутствующего ущерба при нацеливании на застроенные территории", - пояснили эксперты.

Разведчики добавили, что дальнейшие удары оккупантов 30 июня по Сергеевке Белгород-Днестровского района Одесской области, вероятно, осуществлялись старыми ракетами Х-22.

"Это оружие еще менее точно и непригодно для высокоточных ударов и почти наверняка неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения в течение последних недель", — говорится в сообщении британцев.

Также разведка сообщила, что российские войска продолжают добиваться незначительного продвижения вокруг Лисичанска, в районе продолжаются авиа- и артиллерийские удары. По данным британских экспертов, украинские войска продолжают блокировать российские силы на юго-восточной окраине Лисичанска.

Напомним, в Генштабе раскрыли, какая сейчас ситуация по разным направлениям.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.

Также Politeka писала, что ВСУ отразили сразу два массированных наступления оккупантов, россиянам пришлось отступить.