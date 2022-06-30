Сьогодні в Одесі в результаті залпового ливня за півгодини випало 17 міліметрів опадів.
За інформацією Гідрометеоцентру Чорного та Азовського морів - небезпечне метеоявище 1 рівня.
Станом на 15:00 працюють всі насосні станції, дороги міста проїжджаються, міський електротранспорт працює. Наразі комунальні служби ведуть очистку вулиць та водоприймальних колодязів віл сміття та ілу.
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Станом на 15:30 через підтоплення не працює трамвайний маршрут № 20, а через падіння дерева на контактну мережу - тролейбусний маршрут №7.
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