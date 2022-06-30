Сегодня в Одессе в результате залповой ливни за полчаса выпало 17 миллиметров осадков.

По информации Гидрометеоцентра Черного и Азовского морей - опасное метеоявление 1 уровня.

По состоянию на 15.00 работают все насосные станции, дороги города проезжаются, городской электротранспорт работает. В настоящее время коммунальные службы ведут очистку улиц и водоприемных колодцев от мусора и ила.

Популярные статьи сейчас

Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."

Гремят взрывы: оккупанты спешно сбежали с острова Змеиный, что произошло

"Она настолько скрывает": Ефросинина рассказала о настоящей Лесе Никитюк, видео

Раскрыты сроки прекращения российского ракетного террора Украины: "Еще один перелом войны"

"Может, теперь запретят этот хлам": Добронравов из "Сватов" примчался в больницу поддержать оккупантов
Показать еще

По состоянию на 15:30 из-за подтопления не работает трамвайный маршрут №20, а из-за падения дерева на контактную сеть – троллейбусный маршрут №7.

Напомним, Братчук эмоционально прокомментировал очередную агрессию россиян.

Как сообщала Politeka, Труханов рассказал об открытии пляжного сезона: как все будет происходить.

Также Politeka писала о трагедии под Одессой: оборвалась жизнь 15-летней девочки, фото.