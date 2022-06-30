Сегодня в Одессе в результате залповой ливни за полчаса выпало 17 миллиметров осадков.

По информации Гидрометеоцентра Черного и Азовского морей - опасное метеоявление 1 уровня.

По состоянию на 15.00 работают все насосные станции, дороги города проезжаются, городской электротранспорт работает. В настоящее время коммунальные службы ведут очистку улиц и водоприемных колодцев от мусора и ила.

По состоянию на 15:30 из-за подтопления не работает трамвайный маршрут №20, а из-за падения дерева на контактную сеть – троллейбусный маршрут №7.

Напомним, Братчук эмоционально прокомментировал очередную агрессию россиян.

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