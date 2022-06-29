Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів про обстановку станом на ранок 29 червня та попередив про додаткову небезпеку.

"Хочу подякувати всім, хто реагує спокійно на такі начебто новинні вкидання про те, що ворог намагається захопити Одесу. Люди добрі, ворог не просто намагається захопити Одесу чи всю Україну, він намагається нас знищити", — заявив Братчук.

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"Наші війська мають певні успіхи на південному напрямку і знищують ворога, знищують його бойову та автомобільну техніку, знищують особовий склад рашистів, наносять в тому числі авіаційні удари, зокрема на межі Миколаївської та Херсонської областей", — повідомив Братчук.

Братчук розповів, що Миколаїв потерпає зранку від чергових ракетних ударів. Під постійною загрозою ракетних атак також залишається Одеса й Одеська область.

"В Чорному морі угруповання російського флоту збільшилося ще на один корабель, який несе на борту крилаті ракети морського базування "Калібр". Не забуваємо, що ворог тримає напоготові зброю на території тимчасово окупованого Криму, а також все частіше застосовує літаки стратегічної авіації", — наголосив представник ОВА.

Чиновник також попередив про підвищену небезпеку після шторму в морі.

"В Чорному морі був шторм. Російські міни могло відірвати від якора і нести на наше узбережжя", — заявив Братчук та нагадав про заборону відвідання пляжів.

Нагадаємо, Братчук емоційно прокоментував чергову агресію росіян.

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