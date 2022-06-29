Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал об обстановке по состоянию на утро 29 июня и предупредил о дополнительной опасности.

"Хочу поблагодарить всех, кто реагирует спокойно на такие вроде бы новостные вбросы о том, что враг пытается захватить Одессу. Люди добрые, враг не просто пытается захватить Одессу или всю Украину, он пытается нас уничтожить", — заявил Братчук.

Спикер ОВА рассказал об успехах ВСУ на юге.

"Наши войска имеют определенные успехи на южном направлении и уничтожают врага, уничтожают его боевую и автомобильную технику, уничтожают личный состав рашистів, наносят в том числе авиационные удары, в частности на границе Николаевской и Херсонской областей", — сообщил Братчук.

Братчук рассказал, что Николаев страдает утром от очередных ракетных ударов. Под постоянной угрозой ракетных атак также остается Одесса и Одесская область.

"В Черном море группировка российского флота увеличилась еще на один корабль, который несет на борту крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Не забываем, что враг держит наготове оружие на территории временно оккупированного Крыма, а также все чаще применяет самолеты стратегической авиации", — подчеркнул представитель ОВА.

Чиновник также предупредил о повышенной опасности после шторма в море.

"В Черном море был шторм. Российские мины могло оторвать от якоря и нести на наше побережье", — заявил Братчук и напомнил о запрете посещения пляжей.

Напомним, Братчук эмоционально прокомментировал очередную агрессию россиян.

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