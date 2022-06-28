Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук прокоментував чергові ультиматуми кремля.
"Бояришник ньюз повідомляє, що до кінця поточної доби ми маємо скласти зброю і лягти під москву. Виконати усі умови, які поставить недоімперія. Про це заявивив ще один тарган з оточення діда кабаєва - дмитр пєсков. І звернувся до українців, мовляв, здавайтеся.
Але не вистачає нам доби, замало нажаль. До кінця доби ми ще не встигнемо знищити всю русню, яка вбиває українців і нищить нашу економіку. Тому не вийде. До кінця доби поживіть ще деякий час.
А тобі, тарганище, разом з бульбофюрером та вашим дідом кабаєвим вам чітко йти на йух. Вас навіть чорти вже в пеклі приймати не будуть. Шантажуєте нас? Шантажуйте далі - вам не довго залишилось", - каже Сергій Братчук.
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