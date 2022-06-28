Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук прокомментировал очередные ультиматумы кремля.

"Боярышник ньюз сообщает, что до конца текущих суток мы должны сложить оружие и лечь под москву. Выполнить все условия, которые поставит недоимперия. Об этом заявил еще один таракан из окружения деда кабаева - дмитрий ппесков. И обратился к украинцам, мол, сдавайтесь.

Но не хватает нам суток, мало к сожалению. До конца суток мы еще не успеем уничтожить всю русню, которая убивает украинцев и уничтожает нашу экономику. Поэтому не получится. До конца суток поживите еще некоторое время.

А тебе, тараканище, вместе с бульбофюрером и вашим дедом кабаевым вам четко идти на йух. Вас даже черти уже в аду принимать не будут. Шантажируете нас? Шантажируйте дальше - вам не долго осталось", - говорит Сергей Братчук.

Напомним, Братчук эмоционально прокомментировал очередную агрессию россиян.

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