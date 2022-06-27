Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук емоційно висловився після чергового теракту з боку росіян.

"Кожен росіянин, що прийшов на українську землю зі зброєю в руках або кличе війну з-за порєбріка сюди - має бути вбитий, знищений. Бо за кожним вбитим російським злочинцем від рядового до їхнього "генералісімуса" кабаєва - це життя наших людей, маленьких дітей, людей похилого віку, жінок, підлітків, чоловіків, що працюють в тилу або захищають Україну на фронті. Країна-агресор, країна-терорист, всесвітнє зло сконцентроване москвою.

Немає слів - лише біль і матюки. Тут замало лише однієї Чорноморської люті. Тут має палати вогонь не лише людського суду, але і вогонь кари Божої.

І таких міст як Кременчук ще може бути і чимало. Щонайшвидше треба зупинити цього гада - це наше завдання. Вижити і зупинити цього гада! А якщо покласти своє життя, то потягнути за собою в тартарари не одну російську гниду. Мордор має бути знищений.

Молимося за всі невинно убієнні душі, за всіх наших бійців. За всіх, хто поклав своє життя на вівтар нашої перемоги. Тримаємось разом усі, хто тут, на фронті і на тимчасово окупованих теріторіях. Ми переможемо, ми зобов'язані це зробити, щоб не залишати війну нашим дітям", - каже Сергій Брачтук.

Нагадаємо, ракетний удар по Кременчугу (Полтавська область) прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій.

Станом на 17:45 у Кременчуці 20 поранених та двоє загиблих — триває рятувальна операція.