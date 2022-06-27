Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук емоційно висловився після чергового теракту з боку росіян.
"Кожен росіянин, що прийшов на українську землю зі зброєю в руках або кличе війну з-за порєбріка сюди - має бути вбитий, знищений. Бо за кожним вбитим російським злочинцем від рядового до їхнього "генералісімуса" кабаєва - це життя наших людей, маленьких дітей, людей похилого віку, жінок, підлітків, чоловіків, що працюють в тилу або захищають Україну на фронті. Країна-агресор, країна-терорист, всесвітнє зло сконцентроване москвою.
Немає слів - лише біль і матюки. Тут замало лише однієї Чорноморської люті. Тут має палати вогонь не лише людського суду, але і вогонь кари Божої.
І таких міст як Кременчук ще може бути і чимало. Щонайшвидше треба зупинити цього гада - це наше завдання. Вижити і зупинити цього гада! А якщо покласти своє життя, то потягнути за собою в тартарари не одну російську гниду. Мордор має бути знищений.
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Молимося за всі невинно убієнні душі, за всіх наших бійців. За всіх, хто поклав своє життя на вівтар нашої перемоги. Тримаємось разом усі, хто тут, на фронті і на тимчасово окупованих теріторіях. Ми переможемо, ми зобов'язані це зробити, щоб не залишати війну нашим дітям", - каже Сергій Брачтук.
Нагадаємо, ракетний удар по Кременчугу (Полтавська область) прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій.
Станом на 17:45 у Кременчуці 20 поранених та двоє загиблих — триває рятувальна операція.