Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук эмоционально высказался после очередного теракта со стороны россиян.
"Каждый россиянин, пришедший на украинскую землю с оружием в руках или зовущий войну из-за поребрика сюда - должен быть убит, уничтожен. Потому что за каждым убитым российским преступником от рядового до их "генералиссимуса" кабаева - это жизнь наших людей, маленьких детей, стариков, женщин, подростков, мужчин, работающих в тылу или защищают Украину на фронте. Страна-агрессор, страна-террорист, всемирное зло сконцентрировано москвой.
Нет слов - лишь боль и матерные слова. Здесь мало лишь одной Черноморской ярости. Здесь должен пылать огонь не только человеческого суда, но и огонь кары Божьей.
И таких городов как Кременчуг еще может быть и немало. Как можно быстрее надо остановить этого гада-это наша задача. Выжить и остановить этого гада! А если положить свою жизнь, то потянуть за собой в тартарары не одну русскую гниду. Мордор должен быть уничтожен.
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Молимся за все невинно убиенные души, за всех наших бойцов. За всех, кто положил свою жизнь на алтарь нашей победы. Держимся вместе все, кто здесь, на фронте и на временно оккупированных территориях. Мы победим, мы обязаны это сделать, чтобы не оставлять войну нашим детям", - говорит Сергей Брачтук.
Напомним, ракетный удар по Кременчугу (Полтавская область) пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям.
По состоянию на 17:45 в Кременчуге 20 раненых и двое погибших - продолжается спасательная операция.