Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук эмоционально высказался после очередного теракта со стороны россиян.

"Каждый россиянин, пришедший на украинскую землю с оружием в руках или зовущий войну из-за поребрика сюда - должен быть убит, уничтожен. Потому что за каждым убитым российским преступником от рядового до их "генералиссимуса" кабаева - это жизнь наших людей, маленьких детей, стариков, женщин, подростков, мужчин, работающих в тылу или защищают Украину на фронте. Страна-агрессор, страна-террорист, всемирное зло сконцентрировано москвой.

Нет слов - лишь боль и матерные слова. Здесь мало лишь одной Черноморской ярости. Здесь должен пылать огонь не только человеческого суда, но и огонь кары Божьей.

И таких городов как Кременчуг еще может быть и немало. Как можно быстрее надо остановить этого гада-это наша задача. Выжить и остановить этого гада! А если положить свою жизнь, то потянуть за собой в тартарары не одну русскую гниду. Мордор должен быть уничтожен.

Молимся за все невинно убиенные души, за всех наших бойцов. За всех, кто положил свою жизнь на алтарь нашей победы. Держимся вместе все, кто здесь, на фронте и на временно оккупированных территориях. Мы победим, мы обязаны это сделать, чтобы не оставлять войну нашим детям", - говорит Сергей Брачтук.

Напомним, ракетный удар по Кременчугу (Полтавская область) пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям.

По состоянию на 17:45 в Кременчуге 20 раненых и двое погибших - продолжается спасательная операция.