Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про дві важливі умови для успішного контрнаступу ЗСУ на Півдні України.
По-перше, українські військові повинні постаратися відсунути російську артилерію. По-друге, потрібно розгорнути комплекси "Гарпун", аби атакувати ракетний дивізіон "Бастіон" у Криму.
В разі проведення успішного контрнаступу, ЗСУ вдасться зупинити обстріли Миколаєва з боку окупантів. Наразі ситуація в місті ускладнена.
"Тим більше, що до реактивної артилерії, яка дістає до міста з Херсонської області, ще періодично додається протикорабельний ракетний комплекс "Бастіон" з ракетами "Онікс". Я рекомендував би, якщо є можливість, з міста мирним громадянам виїжджати", – заявив Жданов.
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Він також наголосив, що ситуація в місті залежатиме від розвитку контрнаступу українських військових.
"Я думаю, що треба розгортати і наш комплекс "Гарпун" для того, щоб працювати по тому самому ракетному дивізіону "Бастіон", який стоїть у північно-західній частині Криму. Вогневим впливом тиснути цей дивізіон, щоб він не мав можливості обстрілювати Миколаїв та Одесу", – пояснив експерт.
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