Російський ракетний дивізіон "Бастіон", розташований в окупованому Криму, наразі може обстрілювати Миколаїв та Одесу.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про дві важливі умови для успішного контрнаступу ЗСУ на Півдні України.

По-перше, українські військові повинні постаратися відсунути російську артилерію. По-друге, потрібно розгорнути комплекси "Гарпун", аби атакувати ракетний дивізіон "Бастіон" у Криму.

В разі проведення успішного контрнаступу, ЗСУ вдасться зупинити обстріли Миколаєва з боку окупантів. Наразі ситуація в місті ускладнена.

"Тим більше, що до реактивної артилерії, яка дістає до міста з Херсонської області, ще періодично додається протикорабельний ракетний комплекс "Бастіон" з ракетами "Онікс". Я рекомендував би, якщо є можливість, з міста мирним громадянам виїжджати", – заявив Жданов.

Він також наголосив, що ситуація в місті залежатиме від розвитку контрнаступу українських військових.

"Я думаю, що треба розгортати і наш комплекс "Гарпун" для того, щоб працювати по тому самому ракетному дивізіону "Бастіон", який стоїть у північно-західній частині Криму. Вогневим впливом тиснути цей дивізіон, щоб він не мав можливості обстрілювати Миколаїв та Одесу", – пояснив експерт.

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