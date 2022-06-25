Российский ракетный дивизион "Бастион", расположенный в оккупированном Крыму, сейчас может обстреливать Николаев и Одессу.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал о двух важных условиях для успешного контрнаступления ВСУ на юге Украины.

Во-первых, украинские военные должны постараться отодвинуть российскую артиллерию. Во-вторых, нужно развернуть комплексы "Гарпун", чтобы атаковать ракетный дивизион "Бастион" в Крыму.

В случае проведения успешного контрнаступления, ВСУ удастся остановить обстрелы Николаева со стороны оккупантов. Сейчас ситуация в городе осложнена.

"Тем более, что к реактивной артиллерии, которая достает до города из Херсонской области, еще периодически добавляется противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" с ракетами "Оникс". Я рекомендовал бы, если есть возможность, из города мирным гражданам выезжать", – заявил Жданов.

Он также подчеркнул, что ситуация в городе будет зависеть от развития контрнаступления украинских военных.

"Я думаю, что надо разворачивать и наш комплекс "Гарпун" для того, чтобы работать по тому же ракетному дивизиону "Бастион", который стоит в северо-западной части Крыма. Огневым воздействием давить этот дивизион, чтобы он не имел возможности обстреливать Николаев и Одессу", – пояснил эксперт.

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