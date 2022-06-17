В Одеській області під суд підуть чиновник і бізнесмен, які організували фінансову махінацію.
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
Ще в 2015 році керівник одного з держпідприємств Міноборони України і глава приватного підприємства внесли неправдиві дані в акти приймання виконаних робіт. Це спричинило розтрату 800 тисяч бюджетних гривень. Тепер обвинуваченим загрожує до 12 років за ґратами.
Ці керівники заради збагачення до актів приймання виконаних робіт з капітального ремонту будівлі військового містечка вносили та затверджували недостовірні відомості. Вони завищували обсяги підрядних робіт, які фактично підприємством не виконувалися.
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На підставі цього на рахунок підрядного підприємства незаконно перераховували гроші з держбюджету для оборонних цілей, чим завдали шкоди економічним інтересам держави на суму понад 800 тис.гривень.
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