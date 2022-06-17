В Одесской области под суд пойдут чиновник и бизнесмен, организовавших финансовую махинацию.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Еще в 2015 году руководитель одного из госпредприятий Минобороны Украины и глава частного предприятия внесли неправдивые данные в акты приемки выполненных работ. Это повлекло растрату 800 тысяч бюджетных гривен. Теперь обвиняемым грозит до 12 лет за решеткой.

Эти руководители ради обогащения в акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту здания военного городка вносили и утверждали недостоверные сведения. Они завышали объемы подрядных работ, которые фактически предприятием не выполнялись.

На основании этого на счет подрядного предприятия незаконно перечисляли деньги из госбюджета для оборонных целей, чем нанесли ущерб экономическим интересам государства на сумму свыше 800 тыс. гривен.

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