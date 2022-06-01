Найближчими днями в Одесі вартість проїзду у маршрутних таксі може збільшитися.

Про це сказав директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Артем Сидоренко, передає Суспільне.

За його словами, після перерахунку вартості проїзду, ціна може збільшитися до 15 гривень. Вартість проїзду на електротранспорт у місті лишиться незмінною.

Відзначимо, що вОдесі деякі місцеві мешканці нехтують своєю безпекою та порушують запроваджені правила.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону повідомив про те, що такі дії є просто безвідповідальними.

Він наголосив, що одеситам не варто поспішати долучатися до когорти "безсмертних", адже мінна небезпека досі актуальна, і добровільно нехтувати своїм життям не варто.

"Акваторія та узбережжя Чорного моря заміновані, і йдеться не лише про одеські пляжі, а про все узбережжя Одеської області. Патрульні докладають просто нелюдські зусилля для того, щоб повідомити людям про небезпеку та вигнати їх з тих територій", – сказав Братчук.

Нагадаємо, окупанти завдали чергового удару по об'єкту на Одещині, подробиці.

Також Братчук повідомив про новий провал росіян: "Не отримали очікуваних результатів".

Крім того, курортний сезон відкривають на Одещині, незважаючи на війну.