В ближайшие дни в Одессе стоимость проезда в маршрутных такси может увеличиться.

Об этом сказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Артем Сидоренко, передает Суспільне.

По его словам, после перерасчета стоимости проезда, цена может увеличиться до 15 гривен. Стоимость проезда на электротранспорт в городе останется неизменной.

Отметим, что в Одессе некоторые местные жители пренебрегают своей безопасностью и нарушают введенные правила.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона сообщил о том, что такие действия являются просто безответственными.

Он подчеркнул, что одесситам не стоит спешить приобщаться к когорте "бессмертных", ведь минная опасность до сих пор актуальна, и добровольно пренебрегать своей жизнью не стоит.

"Акватория и побережье Черного моря заминированы, и речь идет не только об одесских пляжах, а обо всем побережье Одесской области. Патрульные прилагают просто нечеловеческие усилия для того, чтобы сообщить людям об опасности и выгнать их с тех территорий", – сказал Братчук.

Напомним, оккупанты нанесли очередной удар по объекту в Одесской области, подробности.

Также Братчук сообщил о новом провале россиян: "Не получили ожидаемых результатов".

Кроме того, курортный сезон открывают в Одесской области, несмотря на войну.