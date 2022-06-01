В ближайшие дни в Одессе стоимость проезда в маршрутных такси может увеличиться.
Об этом сказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Артем Сидоренко, передает Суспільне.
По его словам, после перерасчета стоимости проезда, цена может увеличиться до 15 гривен. Стоимость проезда на электротранспорт в городе останется неизменной.
Отметим, что в Одессе некоторые местные жители пренебрегают своей безопасностью и нарушают введенные правила.
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Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона сообщил о том, что такие действия являются просто безответственными.
Он подчеркнул, что одесситам не стоит спешить приобщаться к когорте "бессмертных", ведь минная опасность до сих пор актуальна, и добровольно пренебрегать своей жизнью не стоит.
"Акватория и побережье Черного моря заминированы, и речь идет не только об одесских пляжах, а обо всем побережье Одесской области. Патрульные прилагают просто нечеловеческие усилия для того, чтобы сообщить людям об опасности и выгнать их с тех территорий", – сказал Братчук.
Напомним, оккупанты нанесли очередной удар по объекту в Одесской области, подробности.
Также Братчук сообщил о новом провале россиян: "Не получили ожидаемых результатов".
Кроме того, курортный сезон открывают в Одесской области, несмотря на войну.